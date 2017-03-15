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Kronologi Kecelakaan Jet Tempur F-16 di Pekanbaru
Rabu, 15 Maret 2017 WIB
Kronologi pesawat tempur F16 yang tergelincir dan terbalik di Pekanbaru, Riau.
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