video news

Okezone Goes to Campus : Beyond New Media Era



Setelah sukses menggelar Okezone Goes to Campus di Universitas Pancasila dan Universitas Tarumanegara, Okezone kembali mengunjungi kampus untuk berbagi informasi. Kali ini, Okezone Goes to Campus akan berlangsung di Universitas Mercu Buana dengan membahas seputar New Media. Apa saja yang termasuk new media?