Sketsa Honda Odyssey Terbaru Terinspirasi dari 'Coretan' Anak-Anak

DETROIT - Honda merilis sebuah sketsa multi purpose vehicle (MPV) Odyssey terbaru. Mobil dijadwalkan hadir perdana di pameran automotif North American International Auto Show (NIIAS) 2017 di Detroit, Amerika Serikat, pada Januari 2017.

Uniknya, pada bagian sketsa terinspirasi dari empat karya 'corat-coret' anak-anak di tim Pengembangan Odyssey yang berbasis di Ohio, Amerika Serikat.

Chief engineer Honda R&D America and the development leader of the new Odyssey Chad Harrison mengatakan, kami senang bisa berbagi ide dari gambar yang dibuat oleh anak-anak di anggota tim desain Odyssey.

"Karena mereka inspirasi dalam membentuk Odyssey terbaru yang cocok untuk keluarga," ujar Harrison seperti dikutip dari Carscoops, Selasa (20/12/2016).

Sketsa Honda Odyssey model 2018 tersebut memperlihatkan desain mobil yang lebih dinamis dan lebih ramping dari generasi saat ini. Meski lahir sebagai mobil keluarga, Honda tetap mempertahankan desain aerodinamis pada Odyssey terbaru.

Honda belum membocorkan spesifikasi dan data teknis mobil, namun generasi terbaru Honda Odyssey dikabarkan dilengkapi dengan jantung penggerak baru, konektivitas dan sistem hiburan canggih, serta fitur keselamatan terbaik.

Honda Odyssey di pasar global sering dikomparasi dengan MPV Toyota Sienna. Keduanya hadir sebagai MPV mewah dengan beragam fitur untuk menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang di kabin.(mli)