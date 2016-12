Aston Martin & Ferrari Terancam Didenda karena Melebihi Aturan Emisi

FRANKFURT – Dua produsen mobil mewah asal Eropa yakni Aston Martin dan Ferrari terancam didenda karena gagal memenuhi target emisi Uni Eropa untuk 2015. Diperkirakan Ferrari akan didenda 410.760 euro atau sekira Rp5,7 miliar; sedangkan Aston Martin sebesar 36.370 euro atau Rp506 juta.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh European Environment Agency (EEA), pada 2015, mobil baru yang dijual di Eropa rata-rata mengeluarkan emisi gas buang 119,5 gram CO2 per kilometer atau 8% di bawah target yaitu 130 gram CO2/km. Dilaporkan pula bahwa rata-rata emisi C02 yang dikeluarkan dari mobil baru turun 27% dalam 10 tahun terakhir.

Sebagaimana diberitakan Autonews Europe, Selasa (20/12/2016), Eropa menargetkan pada 2020 atau 2021 rata-rata emisi yang dikeluarkan mobil 95 gram CO2/km. Diharapkan angka tersebut akan terus turun kedepannya. EEA mencatat setidaknya ada tiga produsen mobil yang sudah berada dalam jalur yang benar untuk dapat mencapai target tersebut.

Ketiganya adalah Toyota yang memiliki emisi di bawah 95 gram CO2/km, Peugeot 104 gram CO2/km, dan Citroen 106 gram CO2/km. Di sisi lain ada beberapa produsen mobil yang harus segera mengurangi dan memperbaiki emisi, di antaranya Fiat Chrysler Automobiles, Opel, Ford, Volvo, Daimler, Audi dan BMW. (san)