Mitsubishi Pajero Sport Raih Tingkat Keselamatan Tertinggi

KUALA LUMPUR – Mitsubishi Pajero Sport berhasil memperoleh peringkat keselamatan tertinggi atau lima bintang. Hasil tersebut didapat setelah lembaga pengujian mobil baru di ASEAN atau New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP) melakukan uji tabrak pada bulan lalu.

Seperti dilansir Paultan, berdasarkan data ASEAN NCAP, mobil yang dipasarkan di Thailand dan Indonesia ini mencetak angka 15,29 poin dari maksimal 16 poin untuk perlindungan penumpang dewasa. Sedangkan pada kategori perlindungan penumpang anak-anak, meraih kepatuhan 76%.

Mitsubishi Pajero Sport yang meraih tingkat keselamatan tertinggi adalah varian paling atas. Sedangkan varian terendah hanya mendapat empat bintang karena tidak dilengkapi dengan fitur ESC.

Pajero Sport generasi ketiga ini mengalami perbaikan yang signifikan bila dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya bisa meraih empat bintang. Pada kategori perlindungan penumpang dewasa nilainya 12,08 poin dan kepatuhan 40% untuk perlindungan anak-anak.

Di pasar Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Tanah Air memasarkan empat varian Pajero Sport. Keempatnya adalah Dakar 4x2 AT, Dakar 4x4 AT, Exceed 4x2 AT, dan GLX 4x4 MT.

Mitsubishi Pajero Sport bersaing dengan beberapa merek lain yang berada di segmen SUV, sebut saja lawan terdekatnya adalah Toyota Fortuner. (san)