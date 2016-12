Dubes RI untuk AS: Insiden Pembunuhan Dubes Rusia Tak Surutkan Kinerja Diplomasi

WASHINGTON D.C. - Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Budi Bowoleksono menegaskan, insiden penembakan Duta Besar Rusia Untuk Turki Andrey Karlov di Ankara, Senin 19 Desember tidak akan menyurutkan kinerja diplomatiknya. Ia juga membantah adanya peningkatan keamanan pada fasilitas Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC atau keamanan dirinya.

"Saya akan tetap melakukan kegiatan seperti yang sudah direncanakan karena banyak sekali yang harus saya lakukan. Hal itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kinerja saya," ujarnya.

Ketika ditanya apakah ia khawatir atau takut, Dubes menjawab, "Rasanya tidak. Karena khawatir dan takut itu jika kita bungkus secara lebih proper dan seimbang maka itu merupakan bagian dari risiko pekerjaan. Jadi tukang bangunan saja ada resikonya, tertimpa martil misalnya. Lagi pula pengamanan merupakan bagian yang inheren dari misi diplomatik di mana pun berada. Kami juga percaya pemerintah AS sebagai tuan rumah seluruh diplomat asing yang berada di sini akan menjaga keamanan kami dengan baik. Kami percaya itu," ujar Bowoleksono.

Kemlu RI Kecam Keras Penembakan Dubes Rusia untuk Turki

Kementerian Luar Negeri Indonesia hari Selasa (20/12) mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras penembakan Duta Besar Rusia untuk Turki Andrey Karlov saat membuka pameran seni hari Senin, dan juga menyampaikan simpati dan dukacita kepada keluarga Karlov, pemerintah dan rakyat Rusia. Pernyataan itu juga menyampaikan harapan Indonesia agar peristiwa itu tidak menganggu proses penciptaan perdamaian di Timur Tengah.

Amb. @b_bowoleksono expresses his deepest condolences to the Government & People of Russia for the passing of H.E. Andrey Karlov in Turkey pic.twitter.com/84UCDwOFmU— Embassy Indonesia DC (@KBRIWashDC) December 21, 2016