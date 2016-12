Beasiswa S-3 Kuliah di Manchester, Mau?

JAKARTA - University of Manchester di Inggris menawarkan beasiswa penuh kepada pelajar internasional yang ingin melanjutkan S-3 bidang sosial. Beasiswa ini tersedia untuk riset pada September 2017.

Program beasiswa doktoral ini tersedia di School of Arts, Languages and Cultures, School of Environment, Education and Development, School of Law, Manchester Business School, dan School of Social Sciences University of Manchester. Di samping penelitian, para penerima juga akan diundang dalam seminar kepemimpinan dan aktivitas jaringan kampus.

Terdapat tiga skema beasiswa. Pertama, yakni beasiswa penuh mencakup biaya kuliah dan biaya hidup. Kedua, beasiswa parsial untuk biaya kuliah dan sedikit biaya hidup. Ketiga, yakni recognition award untuk mahasiswa yang membutuhkan pelatihan tambahan, seperti seminar.

Seleksi beasiswa ini sendiri akan berdasar pada rekam akademis, penelitian, publikasi, kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan. Para pelamar juga harus merupakan lulusan terbaik di jenjang master.

Informasi pendaftaran bisa langsung dilihat di laman University of Manchester. Sementara batas akhir pendaftaran beasiswa adalah 10 Maret 2017.

Selamat mencoba!