Hari Ibu Momentum Akhiri Kekerasan Perempuan & Anak

JAKARTA - Peringatan hari ibu bukan selebrasi semata. Bagi para akademisi, momen yang dilakukan setiap 22 Desember itu dapat menjadi langkah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Mengakhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan ini membutuhkan sinergi yang positif dari semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga komitmen dari pimpinan daerah yang dimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung," tutur Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Evi Widowati, dilansir dari laman Unnes, Kamis (22/12/2016).

Evi menjelaskan, perempuan sendiri perlu diberdayakan. Pasalnya, peningkatan kapasitas diri perempuan juga menjadi hal yang sangat strategis dalam mengambil peran untuk memajukan kehidupan bangsa.

"Di mana hal tersebut bisa dimulai menjadi seorang istri yang bijak sekaligus menjadi seorang ibu yang cerdas dalam mendidik anak-anaknya," sebutnya.

Di hadapan 500 peserta, Evi mengungkapkan, pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

"Kemudian pemahaman filosofi 'He for She' yang artinya bahwa laki-laki akan mendukung perempuan untuk maju bersama setara dengan mereka dalam mengambil peran dalam segala bidang," tutupnya.