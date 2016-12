Rusia Jadi Destinasi Favorit Pelajar Dunia

RUSIA - Daya tarik pendidikan di Rusia telah menarik mahasiswa asing, seiring dengan menurunnya Rubel atau mata uang Rusia jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal itu membuat pendidikan di Rusia bagi mahasiswa asing terjangkau, sehingga pemerintah pun memanfaatkan kesempatan ini dalam beberapa cara.

Salah satu program baru telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Rossotrudnichestvo pada The United Graduate Day Initiative. Pada 2014, inisiatif tersebut dimulai dengan mengatur antara lulusan dari mahasiswa Rusia dengan mahasiswa asing di kampus Rusia.

Dinukil dari laman Rusia Beyond The Headlines, disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, bahwa jumlah mahasiswa asing sendiri meningkat. Terdapat lebih dari satu juta siswa dari 160 negara lulus dari berbagai perguruan tinggi di Rusia.

Jumlah ini mungkin akan lebih cepat, melihat bahwa tahun ini jumlah mahasiswa asing yang bersekolah di Rusia meningkat tiga kali lipat selama 10 tahun terakhir. Pada 2004-2005 terdapat 100.900 mahasiswa asing yang berkuliah di Rusia. Sedangkan pada 2014-2015 terdapat 292.900 mahasiswa asing di Rusia. Total pendapatan yang diraih perguruan tinggi dari peningkatan mahasiswa asing ini mencapai Rp19,6 triliun.

Peningkatan jumlah mahasiswa asing di Rusia ini mengalami kenaikan sampai 17,2 persen. The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Continuing Education Center of Economy, Gulnar Krasnova menuturkan jika peningkatan ini rata-rata sembilan persen setiap tahunnya sejak 2003.

Beberapa kampus yang banyak memiliki mahasiswa asing di antaranya Peoples' Friendship University, St. Petersburg State University, sampai St. Petersburg Polytechnic University. Sementara itu, Rektor Moscow Energy Institute mengatakan bahwa pada 2012, Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan telah memeriksa secara internasional kampus-kampus Rusia termasuk data tariknya bagi mahasiswa asing.