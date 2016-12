Mercedes Benz Pamer Dua Mobil Listrik di Pameran Elektronik

LAS VEGAS - Mercedes Benz akan membawa dua mobil konsep bertenaga listrik EQ dan Vision Van di ajang pameran elektronik terbesar di dunia atau Consumer Electronics Show (CES) 2017. Pada kesempatan ini, Mercedes Benz mengusung konsep booth CASE sesuai strategi baru perusahaan. CASE merupakan singkatan dari connected, autonomous, shared & service, and electric drive.

Kedua mobil konsep tersebut berdiri dalam satu panggung untuk pertama kalinya. Sebagaimana diberitakan Carscoops, Jumat (23/12/2016), mobil konsep EQ ini berwujud hatchback. Kendaraan tersebut diperkirakan akan bersaing dengan Audi Q8 dan Tesla Model X.

Visi Van merupakan kendaraan pengangkut barang. Mobil tersebut digerakkan oleh listrik dan sistem terpadu untuk pengiriman barang yang lebih efisien.

"Strategi CASE kami akan membantu kita membentuk masa depan mobilitas. Tujuannya adalah membuat platform mobil konsep masa depan dan ruang yang menawarkan pengalaman digital. Mobil masa depan harus saling terhubung, otonom, bebas emisi, dan memberikan kemungkinan mobilitas bersama," kata Ola Kallenius, Member of the Board of Management of Daimler.

Selain memamerkan mobil konsep, Mercedes Benz juga akan menampilkan visi bagaimana menumbuhkan kesadaran kesehatan kepada masyarakat yang dihubungkan ke kendaraan masa depan. Visi lainnya yaitu kecerdasan buatan menjadi solusi inovatif untuk kendaraan agar terhubung dengan rumah pintar dan layanan Mercedes Benz. (san)