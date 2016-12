Pria Amerika Diturunkan dari Pesawat karena Hina Ivanka Trump

NEW YORK - Maskapai penerbangan Amerika Serikat, JetBlue, meminta seorang pria, Dan Goldstein, turun dari pesawat setelah ia menghina putri Presiden Terpilih AS, Donald Trump, Ivanka. Kala itu, Ivanka sedang bepergian bersama suaminya, Jared Kushner, dan anak-anak mereka dengan pesawat yang sama.

CNN, Jumat (22/12/2016) melaporkan, suami Goldstein, Matthew Lasner, menceritakan insiden ini melalui akun Twitter-nya. Menurut Lasner, ia dan suaminya dikeluarkan dari penerbangan di Bandara John F Kennedy, New York, Kamis 21 Desember waktu New York. Penyebabnya, pramugari JetBlue mendengar Goldstein mengekspresikan ketidaksukaan terhadap Ivanka dan Jared, yang merupakan penasihat-penasihat terdekat Presiden Terpilih AS Donald Trump.

Tweet Matthew Lasner tentang insiden yang membuat suaminya diturunkan dari pesawat JetBlue. (Foto: CNN)

Cuitan Lasner lainnya, yang sudah dihapus, berbunyi, "Ivanka dan Jared di Bandara JFK dengan penerbangan komersial. Suamiku mengejar mereka untuk mengusik mereka, #banalityofevil."

Tweet Matthew Lasner tentang keberadaan keluarga Ivanka Trump di pesawat JetBlue yang juga ia tumpangi. (Foto: CNN)