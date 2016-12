BREAKING NEWS: Kemungkinan Dibajak, Pesawat Libya Dipaksa Mendarat di Malta

MALTA - Pesawat Libya dengan 118 penumpang dipaksa mendarat di Malta. Perdana Menteri Malta Joseph Muscat menyatakan, peristiwa ini kemungkinan sebuah situasi pembajakan.

Media lokal Malta, seperti dilansir BBC, Jumat (23/12/2016), melaporkan, pesawat Airbus A320 dari maskapai Afriqiyah Airways sedang terbang di kawasan udara Libya saat mengubah rute mereka. Dua pembajak mengancam akan meledakkan bom di pesawat.

PM Malta Joseph Muscat mengonfirmasi situasi tersebut dalam akun Twitter-nya. Ia juga menyebut, saat ini tim keamanan sedang berjaga di bandara internasional Malta.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Twitter PM Malta Joseph Muscat

Melalui akun Twitter resmi mereka, otoritas bandara internasional Malta juga mengonfirmasi bahwa saat ini terjadi "gangguan tidak sah" di bandara.

MIA confirms there is an unlawful interference at the airport.Emergency teams dispatched.Visit https://t.co/Lf8i8e8s6L for flight info.— Maltairport (@Maltairport) December 23, 2016