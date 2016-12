Beasiswa S-2 di Rusia, Berminat?

JAKARTA - Minat pelajar untuk kuliah di luar negeri semakin tinggi. Selain negara-negara maju, seperti Inggris, Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat, belakangan Rusia juga menjadi salah satu destinasi favorit mahasiswa internasional.

Para mahasiswa yang tertarik lanjut kuliah S-2 di Rusia sendiri dapat mencoba beasiswa yang ditawarkan oleh National Research University Higher School of Economics. Dengan skema HSE Scholarships, beasiswa akan menanggung biaya kuliah secara penuh.

Program diperuntukkan untuk tahun ajaran 2017/2019. Sedangkan program studi (prodi) yang tersedia di antaranya, Applied Social Psychology, Big Data Systems, Comparative Politics of Eurasia, Comparative Social Research, Finance, Financial Economics, dan Governance of Science. Adapun daftar lengkap prodi yang ditawarkan tersedia di laman National Research University Higher School of Economics.

Persyaratan mendaftar beasiswa ini, pertama calon kandidat memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata, dibuktikan dengan skor TOEFL, IELTS, atau CAE. Kemudian, mengunduh formulir aplikasi beasiswa dan melengkapinya. Jangan lupa sertakan transkrip nilai S-1, CV/resume, motivation letter, serta abstrak tesis.

Pendaftaran beasiswa ini di ditutup pada 1 Mei 2017. Pastikan cek kembali kelengkapan berkas sebelum memasukkan aplikasi.

Selamat mencoba! (ira)