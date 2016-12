Profesor Diaspora Berbagi Trik Menerbitkan Publikasi Internasional

JAKARTA - Sejumlah profesor diaspora yang sudah sukses di berbagai negara pulang ke Tanah Air untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Seorang profesor diaspora, Prof Siti Kusujiarti, PhD berkesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) untuk berbagi trik mengenai penulisan jurnal ilmiah.

Akademisi asal Indonesia yang saat ini aktif di Warren Wilson College Amerika Serikat (AS) itu menjelaskan, dalam membuat jurnal internasional, ide dan fokus penelitian harus dikemukakan dengan jelas. Peneliti harus tahu pertanyaan apa yang ingin dijawab melalui penelitian, apa yang telah dilakukan peneliti, bagaimana penelitian tersebut dilakukan, serta konteks dan pentingnya penelitian tersebut.

"Jadi paragraf pertama harus langsung dijelaskan artikel ini fokus pada bidang apa dan apakah penelitian ini menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau men-challenge penelitian yang sudah ada," tuturnya dinukil dari laman Unsoed, Jumat (23/12/2016).

Dia juga menambahkan, seorang peneliti harus mampu meyakinkan reviewer bahwa penelitian atau jurnal yang telah dibuat memiliki sumbangan yang jelas terhadap keilmuan tertentu. Selain itu, penelitian tersebut mampu berdampak langsung bagi masyarakat.

"Artikel atau jurnal yang kita buat adalah jurnal yang layak dibaca dan berharga. It's worth it to read. Kita juga harus memikirkan siapa pembaca artikel kita dan kita harus memikirkan bahwa artikel kita relevan bagi pembaca," sebutnya.

Sedangkan Wakil Dekan FISIP Bidang Akademik, Joko Santoso, mengungkapkan bahwa publikasi ilmiah menjadi agenda penting bagi para akademisi, bukan hanya sebagai prasyarat, tetapi juga dilakukan untuk masa depan bangsa Indonesia.

"Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para akademisi, khususnya FISIP Unsoed untuk bisa menghasilkan publikasi, apalagi di tingkat internasional," tukasnya. (ira)