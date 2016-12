Dua Ledakan Kembang Api di China Tewaskan Tujuh Orang

TANGSHAN – Pada malam Natal, korban berjatuhan di China. Dua ledakan kembang api mematikan terjadi dalam satu hari yang sama.

Pertama, kembang api meledak di pinggiran Desa Tangshan, Provinsi Hebei, pada pukul 13.00 waktu setempat. Sedikitnya dua orang dilaporkan tewas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Channel News Asia, Sabtu (24/12/2016), ledakan berasal dari pabrik baja di Distrik Fengrun. Dari sejumlah rekaman dan hasil jepretan warga setempat yang diunggah ke media sosial, asap tebal membumbung tinggi di atas rumah-rumah penduduk.

Salah satu rumah hancur akibat ledakan tersebut, menyisakan puing-puingnya saja. Regu penyelamat telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menemukan para korban.

Kantor berita Xinhua menjelaskan dalam Weibo (media sosial China yang mirip dengan Twitter) bahwa hasil penyelidikan menunjukkan ledakan diakibatkan oleh tumpukan kembang api milik pribadi. Namun CCTV News di Twitter melaporkan ledakan berasal dari pabrik kembang api ilegal. Apa pun itu, polisi telah menangkap seseorang yang diduga bertanggung jawab atas kejadian ini.

Di lokasi berbeda, kembang api juga meledak tidak pada tempatnya. Sedikitnya lima orang meninggal akibat ledakan kembang api di gudang ilegal di Dezhou, Provinsi Shandong. Insiden ini terjadi satu jam setelah peristiwa serupa di Tangshan.

