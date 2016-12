Antisipasi Teror Bom, Anjing Pelacak Diterjunkan Amankan Stasiun Pasar Senen

JAKARTA – Memasuki hari raya Natal 2016, pihak Stasiun Pasar Senen meningkatkan pengamanan. Puluhan aparat gabungan hingga anjing pelacak (K-9) ikut dikerahkan untuk mengamankan situasi Stasiun tersebut.

"Untuk aparat pengamanan objek vital (PAM Obvit) dikerahkan 10 personel per shift, lalu petugas dengan anjing pelacak disiagakan 3 per hari, Garnisum 6 personel. Sehingga Total 30 personel per hari dengan shift pagi, siang dan malam," ujar Penyelia Polsuska Stasiun Pasar Senen, Willy Iskandar di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).

Willy menuturkan bahwa pengerahan anjing pelacak ini bertujuan untuk mengantisipasi tindakan teror bom yang belakangan ini kerap terjadi. Selain itu, juga untuk menghindari aksi kejahatan kriminal lainnya.

"Tentu untuk teror bom. Tapi juga untuk menghindari pelaku tindak kriminal pencurian," kata Willy.

Willy menjelaskan, pengamanan ini sendiri sudah dimulai sejak 23 Desember 2016 hingga 8 Januari 2017 nanti. Bahkan untuk personel polisi dipersenjatai lengkap dengan laras panjang.

Tak hanya itu, kata Willy, beberapa titik sentral di Stasiun Pasar Senen juga dipasangi kamera pengawas atau CCTV. "Semua kepasang, tapi memang jangkauan masih belum begitu jelas, ada sekira 15 buah," imbuhnya.

Hingga saat ini dengan adanya antisipasi tersebut di Stasiun Pasar Senen masih belum ditemukan aksi dan tindak kejahatan apapun.