Lulusan MBA dari Kampus Ini Sukses Jadi Pelaku Bisnis

JAKARTA – Memiliki gelar master sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian anak muda, khususnya untuk mereka yang ingin meraih karier lebih tinggi. Dari berbagai gelar, salah satu yang paling banyak diminati, yakni master of business administration (MBA) atau magister bisnis administrasi.

Beberapa kampus dunia memiliki program studi MBA yang berkualitas. Seperti dilansir Asian Correspondent, Minggu (25/12/2016), berikut ini lima kampus kelas dunia yang menjadi pencetak global business leaders.

1. School of Business, Clarkson University (AS)

Kampus ini menduduki peringkat nasional berdasarkan riset pendidikan di New York. Program bisnis yang dimiliki luar biasa yakni dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang unggul dan kompetitif. Keunggulan kampus ini adalah pada portofolio bisnis para lulusan MBA yang dinilai sangat fokus.

2. College of Bussiness, Illinois State University (AS)

Kampus ini sangat sempurna bagi mahasiswa yang ingin menjadi bagian dari perusahaan aset Amerika Serikat (AS). Melalui revolusi teknologi dan pola pikir, mahasiswa akan memiliki semanagt berwirausaha. Program MBA di sini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mendapat karier profesional melalui kualitas program studi, reputasi, fleksibilitas, lokasi, termasuk pembiayaan.

3. Melbourne Business School, University of Melbourne (Australia)

Didirikan pada 1963, Melbourne Business School menjadi penyedia pendidikan manajemen bergengsi di kawasan Asia Pasifik. Ada beberapa program yang ditawarkan untuk bisa meraih gelar MBA, yakni master of business administration (part-time); the master of business administration (full-time); the executive master of business administration; dan the senior executive master of business administration.

4. School of Management, University of Bath (Inggris)

Terletak di kota yang masuk warisan dunia UNESCO, kampus ini menjadi tempat yang tepat untuk mendapat inspirasi wirausaha. Mahasiswa di University of Bath dikenal memiliki pemikiran yang inovatif yang dibutuhkan untuk kemajuan bisnis di level internasional. Tak heran, banyak perusahaan senang memperkerjakan lulusan MBA dari kampus ini.

5. The Lisbon MBA (Portugal)

Kampus ini bermitra dengan MIT Sloan School of Managemen di AS. Jadi setelah lulus, para mahasiswa menerima ijazah MBA dari kedua institusi sekaligus memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar M.Sc. di bidang administrasi bisnis. Kampus juga memberi fasilitas kelas kecil untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan membangun hubungan dan jaringan yang kuat. (ira)