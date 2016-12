VIDEO: Dubes AS Berkostum Sinterklas Tampilkan 'Tarian Cinta' Mendadak Viral

TOKYO – Dalam suasana Natal mendadak terdapat video yang diunggah oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jepang dan langsung menjadi viral. Pasalnya pada video yang menjadi buah bibir netizen Negeri Sakura itu, Duta Besar AS untuk Jepang Caroline Kennedy beserta jajarannya memberikan semangat Natal dengan cara menghibur para warga Jepang menggunakan ‘Tarian Cinta’ (Koi Dance).

Pada video itu berawal dengan Kennedy yang menggunakan baju Sinterklas bersiap untuk menari Koi Dance. Namun, ia tidak sendiri sebab para staf dari Kedubes AS di Tokyo, Konsulat AS di Nagoya dan Fukuoka, serta Konsulat Jenderal AS di Osaka, Naha, dan Sopporo itu bergabung dalam video ceria itu.

Sekadar informasi, di Jepang sendiri saat ini ada tarian yang sedang viral yang dinamakan Koi Dance (dalam bahasa Jepang ‘koi’ memiliki makna cinta). Sebagaimana dikutip dari Japan Today, Senin (26/12/2016), tarian ini pertama kali muncul dari lagu berjudul ‘Koi’ yang dipopulerkan oleh serial drama berjudul ‘Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu’.

Video ‘Koi Dance’ yang dilakukan oleh Dubes AS itu juga memicu beragam komentar dari netizen Jepang. Berikut ini beberapa komentar netizen Negeri Sakura:

“Jika Trump melakukan ini, saya akan sumbangkan 30.000 burger Big Mac.”

“Terima kasih Tuhan ini bukan PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen).”

“Ini sangat Keren ! hal ini merupakan kejutan besar.”

“Mari kita lampaui batas-batas.”

Berikut ini adalah video yang viral di Jepang tersebut: