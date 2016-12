Berita Satir: Putin Akan Nyanyi di Acara Pelantikan Trump

WASHINGTON – Penulis berita satir Andy Borowitz mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin akan bernyanyi di acara pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat pada 20 Januari mendatang. Kabar tersebut diterbitkan di situs The New Yorker pekan lalu.

“Setelah mengalami kesulitan membujuk para selebritis papan atas untuk mengisi acara pelantikannya, tim transisi Trump mengumumkan pada Minggu 18 Desember bahwa Presiden Rusia Vladmir Putin yang akan bernyanyi di acara peresmian Donald J Trump bulan depan,” ujarnya membuka laporan satir tersebut, seperti disitat dari The New Yorker, Selasa (27/12/2016).

Bahkan dia mendukung pewartaannya dengan mengutip pernyataan singkat dari Kremlin (kantor kepresidenan Rusia). “Saya akan dengan senang hati melakukannya (bernyanyi) untuk kawan saya,” tukasnya menirukan ucapan Grey Cardinal dan ditujukan kepada Trump.

Borowitz menerangkan, Putin sejatinya adalah seorang politikus. Dia jelas bukan penyanyi, tetapi tim transisi Trump meyakinkan dia punya bakat dan mungkin ini kesempatan besarnya. Untuk pertama kalinya, dunia akan mendengar mantan agen KGB itu memamerkan suara merdunya.

“Jika kita membatasi diri hanya memilih orang-orang yang memiliki bakat dan pengalaman, itu akan mendiskualifikasi setengah dari anggota kabinet kita,” tegas perempuan penasihat Trump sejak masa kampanye, Kellyanne Conway ketika menjawab kritik dari CNN.

Kedatangan Putin ke acara pelantikan Trump, pastinya akan memicu kontroversi. Demikian penjelasan lain dari Borowitz. Apalagi, orang nomor satu di Negeri Beruang Merah itu akan mengisi acara hiburannya. Tak lain dengan menyanyikan lagu nasional Rusia di Washington. Ironi, bukan?

“Dalam upaya untuk meredakan kontroversi itu, Putin mengatakan bahwa dia tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan Rusia, tetapi akan melantunkan serenade bagi Trump. Dia memilih lagu klasik Bette Midler berjudul 'Wind Beneath My Wings',” sindirnya.

Andy Borowitz adalah penulis best-selling New York Times. Dia juga seorang komedian yang sudah menjadi kontributor The New Yorker sejak 1998. Kolom Borowitz Report dimulainya pada 2001 dan berisi murni artikel-artikel satir.

Sekali lagi, tulisannya dikagumi banyak orang. Kini kolom tersebut telah dibaca oleh jutaan pembaca di seluruh dunia. Bahkan dia memenangkan penghargaan perdana National Press Club berkat kelucuannya dalam menulis.

Perlu diketahui, berita satir adalah lelucon. Di Negara Barat, artikel seperti ini sering ditulis dengan maksud memberikan hiburan semata. Lebih tepatnya sebagai sindiran sarkas dan halus. Tergantung bagaimana pembaca menilainya. Pada intinya, berita ini tidak untuk dipercayai sepenuhnya. Sama sekali jangan.