Sandiaga Uno: Mohon Doa Restu Ya Bapak Ibu

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, menggelar sosialisasi bersama warga di Jalan Haji No 47 C, Cipete utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Sandiaga pun tak sungkan meminta doa restu kepada puluhan warga. Pasalnya pada 15 Februari nanti sudah memasuki pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak termasuk di DKI Jakarta.

"Mohon doa restunya ya bapak ibu. Semoga kami, nomor tiga maju. Kami akan membangun Jakarta dengan program yang kami luncurkan. Dan agar langsung bisa terealisasi," ujar Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2016).

Selain itu Ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut memaparkan program unggulannya bersama pasangannya Anies Baswedan. Pertama, adalah program ekonomi. Sandiaga menilai pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tapi minim lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Anies-Sandi punya program OKE OCE, yaitu One Kecamatan One Center for Enterpreneurship. Satu kecamatan akan ada pusat kewirausahaan

"Kedua yakni program pendidikan. Kualitas pendidikan sekarang harus dibenahi. Maka kami memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus," paparnya.

Sedangkan yang terakhir yakni, cawagub yang diusung partai Gerindra dan PKS ini berkomitmen akan menekan harga kebutuhan barang pokok atau sembako.