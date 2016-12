Pergoki Mobilnya Dibawa Kabur, Anggota TNI Ditembak Pencuri

LAMPUNG – Mau mencegah pencurian mobil miliknya, seorang anggota TNI di Way Kanan ditembak kawanan pencuri. Korban sempat mengejar sebelum ditembak.

Kapolres Way Kanan, AKBP Yudy Chandara melalui Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih (Sulis) mengatakan, pencurian yang berujung penembakan itu dialami Pratu Edwar, anggota TNI AU Lanud Gatot Soebroto, Way Tuba, Way Kanan pada Senin 26 Desember 2016.

“Korban tertembak di depan kontrakannya di Kampung Way Tuba, Way Kanan,” kata Sulis.

Penembakan itu terjadi ketika Pratu Edwar memergoki mobil jenis L300 bernomor polisi B 9454 KC miliknya itu dibawa kabur dua orang pencuri. Korban yang sedang tidur terbangun mendengar mesin mobilnya dihidupkan.

“Mobil itu didorong sejauh 100 meter oleh para pelaku. Namun, saat mobil dihidupkan, korban mendengar dan mengejar setelah menyadari mobilnya dicuri,” katanya.

Pratu Edwar langsung mengejar dengan maksud mencegah pencurian itu. Namun, salah seorang pencuri menembakan senjata api. Pratu Edwar terjatuh dengan luka tembak di dada kanan.

“Saat ini korban dirawat di RS DKT Baturaja, Sumatera Selatan,” katanya.

Sulis menambahkan, pihaknya sedang mengejar kedua pelaku. Menurutnya para pelaku kabur ke arah OKU Timur, Sumatera Selatan, membawa kendaraan korban.