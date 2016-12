PM Jepang Kunjungi Taman Makam Pahlawan di Hawaii

HONOLULU – Pada kunjungannya ke Pearl Harbor, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi monumen peringatan Perang Dunia II. Salah satunya adalah taman makam pahlawan di Honolulu, Hawaii.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (27/12/2016), pada kunjungannya itu ia tidak memberikan pidato atau kata-kata sambutan. Abe hanya mengheningkan cipta dan meletakkan karangan bunga di National Memorial Cemetary of the Pacific. Sekadar informasi National Memorial Cemetary of the Pacific merupakan taman makam pahlawan untuk tentara Amerika Serikat (AS) yang berlokasi di Honolulu.

Selain ke National Memorial Cemetary of the Pacific, Abe yang ditemani oleh dua anggota kabinetnya juga mengunjungi Makiki Cemetery. Makiki Cemetary di Honolulu merupakan makam yang didedikasikan untuk warga Jepang yang tinggal di Hawaii pada 1800-an. Ketika di Makiki Cemetary, Abe menundukkan kepalanya sebelum meletakkan karangan bunga berwarna putih di bawah monumen batu .

Bila sesuai jadwal maka Abe dan Presiden AS Barack Obama akan mengunjungi Pearl Harbor pada Selasa 27 Desember 2016 waktu setempat. Pearl Harbor merupakan lokasi di mana Jepang membuat AS terseret dalam Perang Dunia II.

Ajudan PM Jepang tersebut mengatakan, Abe tidak berencana untuk meminta maaf atas serangan militer Negeri Sakura yang terjadi 75 tahun lalu itu. Namun sang ajudan menambahkan, kunjungan Abe itu dilakukan untuk menenangkan arwah orang-orang yang wafat pada Perang Dunia II.