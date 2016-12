Kotak Hitam Pesawat Rusia Jatuh di Laut Hitam Ditemukan

SOCHI - Perekam data penerbangan atau kotak hitam pesawat Tu-154 yang jatuh di perairan Sochi dilaporkan telah ditemukan. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, kotak hitam tersebut ditemukan drone bawah air sekira 1.600 meter dari pantai.

Seperti dilansir Russian Today, Selasa (27/12/2016) selain kotak hitam tersebut, ditemukan juga lima potongan bangkai pesawat di kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Lima potongan tersebut diketahui terdiri dari bagian tubuh utama pesawat dan bagian mesin.

Selanjutnya, kotak hitam dan potongan bangkai pesawat akan dikirimkan ke Central Research Institute of the Air Force of Defense Ministry (laboratorium penyeledikan) di Lyubertsy, Moscow. Sementara itu kantor berita Tass melaporkan, terdapat sebuah benda asing masuk ke dalam mesin pesawat.

Sebelumnya, 45 kapal, 15 drone bawah air, 192 penyelam,12 pesawat dan lima helikopter diturunkan untuk mencari korban. Setidaknya 12 jenazah korban telah ditemukan hingga saat ini. (rav)