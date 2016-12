Volkswagen Cari 1.000 Ahli IT untuk Rencana Masa Depan

WOLFSBURG – Volkswagen mengumumkan tengah mencari 1.000 ahli information technology (IT) dari berbagai sektor teknologi tinggi dalam tiga tahun ke depan. Mereka direkrut untuk membantu melaksanakan rencana masa depan pabrikan asal Jerman itu. Setengah dari mereka akan bekerja di kantor pusat di Wolfsburg, dibagian IT dan di laboratorium IT di Wolfsburg, Berlin, dan Munich.

VW akan memperkuat tim dengan para ahli dari berbagai daerah dan dari bermacam-macam bidang seperti industri game dan penelitian tingkat atas untuk memperluas pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan, data besar, virtual reality, produksi cerdas, dan konektivitas.

"Orang-orang ini akan membentuk masa depan mobilitas yang datang ke Volkswagen. Kami menghadapi tantangan utama di masa depan dengan orang-orang terbaik. Digitalisasi, pengembangan perangkat lunak, E-mobilitas, pengemudi otonom, dan layanan mobilitas." kata Dr. Karlheinz Blessing, Anggota Dewan Manajemen Volkswagen Group, seperti dikutip dari Carscoops, Kamis (29/12/2016).

Selama beberapa bulan terakhir, VW Grup telah merekrut ahli IT khusus dari bidang robotika, level design, design thinking, dan peneliti AI.

"Dalam Volkswagen Group Global, IT berarti: kerjasama internasional, kerja serbaguna dengan cepat, tim kreatif, dan teknologi yang paling maju." ujar Dr Martin Hofmann, CIO dari Grup Volkswagen. (san)