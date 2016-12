Jokowi Perintahkan Mendagri Tuntaskan Peraturan Pelaksana UU Pemda

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan topik peralihan urusan konkuren memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera menuntaskan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Saya minta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menuntaskan penyelesaian peraturan pelaksana dari UU Pemerintah Daerah, terutama yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren agar semuanya bisa menjadi lebih jelas, menjadi memiliki payung hukum yang kuat," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Jokowi menjelaskan, peralihan urusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan UU Pemda telah dilakukan, mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar-tingkatan susunan pemerintahan, satu sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, delapan sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta lima sub urusan beralih dari daerah ke pusat.

Peralihan 14 sub urusan pemerintahan tersebut, ujar Jokowi, tentu saja akan membawa konsekuensi pada pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen. Artinya, dengan skema peralihan lima sub urusan dari daerah ke pusat, maka akan ada 22.519 orang pegawai daerah yang akan dialihkan menjadi pegawai pusat.

"Pengalihan ini juga menimbulkan konsekuensi pembiayaan gaji dan anggaran lainnya, yang semula ditanggung oleh pemda menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," lanjut dia.

Karenanya, peraturan pelaksana yang disusun Kemendagri diperlukan untuk memberikan pijakan hukum yang lebih jelas pada proses pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana prasarana, serta dokumen. Pengaturan pelaksana ini juga bisa menjadi pegangan, bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi kementerian atau lembaga yang terkait dengan peralihan lima sub urusan ke pemerintah pusat.

Namun, Jokowi meminta agar peralihan urusan ini tidak menganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.

"Dan saya tekankan bahwa tujuan utama pembagian urusan pemerintahan konkuren ini adalah membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan semakin efisien, bukan justru menimbulkan beban dan masalah baru," tukas Jokowi.