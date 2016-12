Kampus-Kampus Paling Hijau di AS

JAKARTA - Guna menghindari dampak globalisasi pada bumi, sejumlah tempat pun diharapkan mengusung lokasi yang ramah lingkungan. Tidak terkecuali pada lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi.

Dinukil dari Best Colleges, Jumat (30/12/2016), The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) memperkenalkan sejumlah perguruan tinggi di dunia yang menjadi kampus paling hijau.

Colorado State University – Fort Collins, CO

Kampus yang didirikan sejak 1870 ini menjadi kampus paling hijau yang ada di Amerika Serikat. Kampus ini mengembangkan sistem radar, Cloudstar dimana bisa memonitori perubahan iklim.

Green Mountain College – Poultney, VT

Posisi selanjutnya sebagai kampus paling hijau di AS adalah Greeen Moutain College yang berada di wilayah Southern Vermont. Bahkan kampus ini patut berbangga karena telah melestarikan lingkungan.

Colby College – Waterville, ME

Ini merupakan salah satu kampus liberal tertua di AS. Berlokasi sekira 15 menit dari ibu kota negara bagian Augusta. Kampus ini sudah berkomitmen lama pada lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peraihan penghargaan bidang lingkungan.

Stanford University – Stanford, CA

Stanford membuat keberlanjutkan hidup sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan mahasiswa saat mengenyam pendidikan di sana. Kampus ini memiliki Stanford Energy System Innovation Program yang membantu untuk mengurangi karbon emisi sampai 68 persen.

University of Wisconsin – Oshkosh, WI

Keberlanjutan Oshkosh merupakan rumah bagi cabang kampus ini lainnya untuk bertanggungjawab dalam Pusat Penelitian Inovasi Lingkungan.