Dana BOP PAUD Sebesar Rp17 Miliar di Malang Batal Dicairkan

MALANG - Dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Malang sebesar Rp17 miliar pada 2016, tidak bisa dicairkan karena terbentur sejumlah persyaratan.

Bupati Malang, Rendra Kresna di Malang, Jawa Timur, Kamis (29/12/2016) mengakui pada tahun ini Kabupaten Malang tidak bisa menerima pencairan hibah BOP PAUD sebesar Rp17 miliar.

"Masih banyak PAUD yang belum memenuhi syarat, di antaranya PAUD yang bakal menerima bantuan hibah itu harus sudah beroperasi atau melakukan proses belajar mengajar minimal tiga tahun dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," urai Rendra.

Rendra mengemukakan seharusnya dana hibah tersebut sudah cair pada Juli 2016. Namun, hingga akhir tahun 2016, belum juga ada tanda-tanda pencairan dari pemerintah pusat, padahal pemkab harus membuat laporan pencairan dana tersebut paling lambat pekan kedua Maret 2017.

Menurutnya, pembatalan pencairan dana BOP PAUD itu sudah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU), sehingga anggaran dana bantuan yang tidak jadi dicairkan tersebut akan dimasukkan dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

"Kami minta pengurus PAUD secepatnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, terutama yang sudah berjalan tiga tahun agar tahun depan bisa mendapatkan hibah BOP. Dana bantuan BOP itu untuk kemajuan PAUD, khususnya peningkatan kualitas pendidikan anak di usia dini," ujarnya.

Lembaga pendidikan PAUD yang bakal menerima dana hibah BOP PAUD tersebut sebanyak 1.379 lembaga dan tersebar di 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dari 1.379 lembaga PAUD itu, hanya empat lembaga yang berstatus negeri, sisanya swasta.

Rencananya, setiap siswa PAUD mendapat bantuan Rp600 ribu per tahun dengan syarat lembaga penerima memiliki minimal 12 siswa dan maksimal 60 anak didik. Jika lebih dari 60 siswa, bantuan yang disalurkan tetap pada batas maksimal, yakni hanya untuk 60 siswa atau Rp36 juta per tahun per lembaga.

Dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp17 miliar itu untuk menunjang kegiatan nonfisik, seperti peningkatan proses belajar mengajar, transportasi guru, dan pelatihan.

Sebenarnya dana hibah BOP tersebut sudah ada di rekening Pemkab Malang, namun karena belum memenuhi syarat, dana tersebut dimasukkan Silpa 2016.