Beragam Beasiswa Internasional yang Wajib Kamu Tahu! (Part II)

JAKARTA - Bagi mahasiswa bisa mendapatkan sebuah penghargaan bergengsi apalagi berskala internasional merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Karena melalui beasiswa tersebut, mereka bisa meraih kesempatan yang jauh lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka, bahkan ke perguruan tinggi kelas dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak beasiswa internasional yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing. Mereka pun bisa mendaftarkan diri sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing.

Dinukil dari laman Top University, berikut ini beragam beasiswa internasional yang patut untuk kamu coba. Apa saja?

Great Wall Program

Ini merupakan program yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan China bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di negara yang terkenal dengan tembok besarnya tersebut. Beasiswa ini akan mendanai keperluanmu selama studi di China.

Clarendon Scholarship at the University of Oxford

Setiap tahunnya Clarendon Scholarship Fud selalu memberikan beasiswa di Universitas Oxford. Jika kamu berminat untuk mengenyam studi di salah satu kampus terbaik dunia itu, ada baikya kamu mencoba melamar beasiswa ini.

Adelaide Scholarship International

Australia’s University of Adelaide menawarkian beasiswa yang bisa menanggung biaya kuliah, asuransi kesehatan, bagi mahasiswa internasional. Beasiswa ini berlangsung selama dua tahun.

International Leader if Tomorrow Award at University of British Columbia

The Univeristy of British Columbia yang terletak di Kanada ini juga menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional di jenjang sarjana. Beasiswa ini mencari kandidat yang memiliki track record baik dalam bidang akademik.

Westminster Full International Scholarship

Bagi mahasiswa internasional, beasiswa ini sangat tepat untuk dicoba. Terutama para mahasiswa yang ingin membangun negara mereka ke depan.