Program Studi Kedokteran Hewan Harus Penuhi Standar Internasional

JAKARTA - Kebutuhan dokter hewan meningkat seiring dengan program-program pemerintah terkait peningkatan populasi hewan produksi. Hal ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dokter hewan, yakni dimulai ketika mereka masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Yonny Koesmaryono mengatakan, sudah seharusnya terdapat standar minimal mengenai pendidikan kedokteran hewan yang berlaku umum di seluruh negara di dunia.

"Sudah seharusnya setiap program studi kedokteran hewan di Indonesia mengadopsi Day-1 Competency yang telah ditetapkan oleh OIE di dalam setiap kurikulum dan proses pembelajaran," ujarnya disitat dari laman IPB, Kamis (29/12/2016).

Yonny mengungkapkan, implementasi Day-1 Competency juga butuh dukungan dari asosiasi profesi, yakni melalui Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Sedangkan menurut Dekan Fakultas Kedokteran (FKH) IPB, Prof Dr drh Srihadi Agungpriyono, masalah kurikulum pembelajaran juga menjadi hal penting untuk standar kualitas.

"Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia diwakili oleh FKH IPB memiliki kesesuaian kurikulum yang cukup baik. Ke depan akan terus dikembangkan dengan merujuk pada OIE," ucap Srihadi.

OIE merupakan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yang telah memiliki standar umum yang bernama OIE Recommendations on the Competencies of Graduating Veterinarians (‘Day 1 Graduates’) to Assure National Veterinary Services of Quality. Seminar internasional yang diselenggarakan di Bogor itu sendiri dihadiri oleh 130 orang peserta, terdiri atas berbagai kampus, seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair).