Menuju Kampus Kelas Dunia dengan Prodi Berstandar Internasional

JAKARTA - Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, juga perlu didukung dengan sistem pendidikan yang baik di perguruan tinggi. Baik dari kampus itu sendiri maupun Program Studi (Prodi) yang ditawarkan.

Hal itu menjadi tujuan Univeristas Airlangga (Unair) dalam menuju kampus kelas dunia. Salah satunya dengan menjadikan prodi yang ada memiliki standar kelas dunia.

Ketua Badan Penjaminan Mutu, (BPM) Unair. Prof Bambang Sektiari Lukiswanto, drh, DEA menuturkan bahwa pengakreditasian prodi tidak hanya dilakukan oleh satu badan saja.

“Seperti ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics). ASIIN itu untuk worldwide, walaupun dia berposisi di Jerman, dia lebih pada teknik, tapi juga bisa natural sciences, seperti matematika. Ada juga yang AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) accreditation yang lebih kepada bisnis. Jadi, tergantung program studi karena tidak semuanya bisa diakreditasi oleh satu badan,” ungkapnya seperti dilansir dari laman Unair, Kamis (29/12/2016).

BPM nantinya akan mencari badan-badan yang bisa melakukan akreditas pada prodi-prodi tertentu. "Jadi, ada yang kita harus menjadi member dulu, mengikuti workshop mereka. Setelah mengikuti workshop ada pendampingan, menyusun self-assessment report, setelah itu Self Assessment Report (SAR) kita komunikasikan. Setelah komunikasi, apakah mereka memandang layak untuk diteruskan ke komite, kita ikuti proses itu. Tapi intinya, yang kita tekankan pada tahun 2017 ada prodi yang bisa divisit oleh badan akreditasi internasional," jelasnya.

Bambang juga mengatakan bahwa prodi-prodi mana saja yang akan dinilai oleh badan akreditasi internasional masih dalam pertimbangan.

"Sebetulnya yang penting adalah kita melaksanakan sebaik mungkin proses pendidikan kita. Kemudian kita mencari badan akreditasi internasional yang bisa meng-assess prodi tersebut. Kalau sudah seperti itu, kita menyesuaikan standar yang mereka tetapkan. Kita sesuaikan apakah kita bisa memenuhi standar mereka atau tidak,” tambahnya.