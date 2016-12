Putin Tolak Usulan Pengusiran 35 Diplomat AS

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menolak usulan dari Kementerian Luar Negeri Rusia untuk mengusir 35 diplomat Amerika Serikat (AS) sebagai balasan atas tindakan yang lakukan AS. Sebelumnya, 35 diplomat Rusia diusir dari AS atas tuduhan melakukan aktivitas mata-mata.

Sebagaimana dilansir Russian Today, Jumat (30/12/2016), berdasarkan keterangan resmi Kremlin, Putin menganggap tindakan Obama bertujuan untuk memancing amarah Rusia. Putin memastikan Rusia tidak akan memakan umpan tersebut.

"Kami berhak untuk membalas, tapi kami tidak akan tenggelam sampai ke level yang tidak bertanggung jawab di “dapur” diplomasi. Kami akan mengambil langkah lebih lanjut untuk pemulihan hubungan Rusia-Amerika berdasarkan kebijakan Presiden terpilih Donald Trump," ujar Putin.

Putin mengatakan, dirinya tidak ingin seperti Obama yang mengorbankan diplomat asing beserta keluarga mereka demi kepentingan politik menjelang perayaan tahun baru.

"Kami tidak akan melarang keluarga dan anak-anak menghabiskan liburan Tahun Baru 2017 dengan repot. Selain itu, saya mengajak anak-anak dari semua diplomat Amerika di Rusia untuk merayakan Natal dan tahun baru di Kremlin, " tambah Putin.

Selain itu, Putin mengatakan, ia menyesalkan tindakan Presiden AS Barack Obama yang mengakhiri masa jabatannya 'sedemikian rupa'. Namun, Putin tetap memberi ucapan selamat tahun baru untuk seluruh rakyat Amerika dan Presiden terpilih Donald Trump beserta keluarga.

Sebelumnya, 35 diplomat Rusia diminta untuk meninggalkan AS dan memerintahkan penutupan Kedubes Rusia dan Konsulat Rusia di San Fransisco. Para diplomat dan keluarganya diberi waktu sekira 72 jam untuk meninggalkan Negeri Paman Sam tersebut.



Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev menuduh Presiden Obama mengakhiri masa tugasnya dengan mengerahkan pandangan 'anti-Rusia'. (rav)