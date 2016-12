Resmikan Posko di Senopati, Sandiaga: Udah Kayak Balik Kampung

JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, hari ini meresmikan posko Anies-Sandi di Jalan Senopati Dalam 2, RT 01 RW 02, Senopati, Jakarta Selatan.

Sandiaga senang bisa meresmikan posko sekaligus bertemu warga di sana. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan tempat bermain Sandi yang merupakan ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

"Ini banyak senior saya. Udah kayak balik kampung nih," kata Sandiaga di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (30/12/2016).

Sandi pun memaparkan program unggulan dirinya bersama pasangannya Anies Rasyid Baswedan. Pertama, program ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi di Jakarta tinggi, tetapi lapangan pekerjaan minim.

Oleh karena itu, Anies-Sandi punya program OKE OCE atau 'One Kecamatan One Center for Enterpreneurship'. Di tiap kecamatan akan ada satu pusat kewirausahaan.

Selain itu, cawagub yang diusung Partai Gerindra-PKS ini berkomitmen menekan harga kebutuhan barang pokok atau sembako.

Berdasarkan pantuan Okezone, Sandiaga langsung dididatangi puluhan warga. Tidak malu-malu, cawagub DKI nomor urut 3 ini bersalaman dan mencium tangan orang yang lanjut usia.