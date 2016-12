Ditodong Pistol, Yusman Relakan Motornya Dibegal

PALEMBANG - Pembegalan motor kembali terjadi di kawasan olahraga Jakabaring Palembang. Kali ini menimpa Yusman (41), warga Jalan Let Murod NO 617 RT 08/03 Kelurahan 20 ilir Kecamatan IT Palembang.

Dia terpaksa merelakan sepede motornya karena ditodongkan piatol di kepala dan senjata tajam di perut oleh pembegal. Dengan muka pucat, korban berjalan kaki menuju sentra pengaduan Polresta Palembang, Jumat (30/12/2016)

Kepada petugas, korban menuturkan peristiwa itu terjadi saat dirinya hendak pulang kerumah, usai bermain dirumah kerabatnya di kawasan Jakabaring, Palembang. Saat dirinya mengendarai motornya yahama Mio Soul bernopol BG 2272 AAW, tiba-tiba datang 4 pelaku mengunakan dua motor dari belakang.

"Mereka orang 4 pak, mengunakan dua motor memepet saya dari sebelah kiri dan kanan. Saya panik pak, mereka mengacungkan senpi dan sajam menyuruh saya stop," ungkapnya.

Karena tak bisa melawan, Lanjut Yusman, saat ia menghentikan laju motornya. "Ketika saya turun pak, salah satu dari mereka ada yang merampas motor dan menyuruh saya turun. Dan ada yang mengacung pistolnya ke arah saya. Setelah motor saya dirampas, saya tinggalkan di sana," katanya.

Akibat kejadian tersebut, Yusman harus merelakan sepeda motornya. "Saya berharap pelaku ditangkap pak, atas laporan saya. Karena aksi pelaku sangat meresahkan dikawasan Jakabaring ini," ungkapnya.

Sementara, Kasat Reskrim Kompol Maruly Pardede melalui Ka SPK Ipda Suprijadi mengatakan, sudah menerima laporan korban. "Laporan dan keterangan korban sudah kita terima, dan akan ditindaklanjuti oleh reksrim, guna menangkap pelaku," pungkasnya.