Ini Gelar Kuliah Paling Mahal Sejagad (Part I)

JAKARTA - Usai menyelesaikan kuliah, kita akan mendapatkan gelar akademik. Di mana gelat tersebut nantinya bisa disematkan di awal atau akhir nama kita.

Guna mendapatkan gelar tersebut pun bukan perkara mudah, pasalnya kamu harus berjuang baik dari segi waktu, energi sampai materi. Biasanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti perkuliahan pada gelar tertentu memiliki nominal yang berbeda-beda.

Seperti dinukil dari Indenpedent, di dunia ini nyatanya terdapat sejumlah gelar akademik dengan biaya termahal sejagad. Tidak tanggung-tanggung, kamu pun harus merogoh kocek dalam-dalam untuk meraih gelar tersebut.

Berikut ini daftar gelar akademik termahal yang berhasil dirangkum Okezone. Apa saja?

Executive MBA

Wharton School of the University of Pennsylvannia menawarkan gelar akademik dengan biaya yang cukup dalam. Dengan pendidikan selama dua tahun yang dijalani mahasiswa di bidang Execeutive MBA, para siswa harus mengeluarkan biaya mencapai USD192.900 atau sekira Rp2,5 miliar

Bachelor of Arts (MA)

Untuk meraih gelar Bachelor of Arts di Sarah Lawrence College ini, siswa perlu mengeluarkan biaya mencapai USD204.784 selama empat tahun mengenyam studi. Jumlah tersebut setara dengan Rp2,7 miliar.

Bachelor of Sciene (MSc)

Harvey Mudd College mungkin menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang mewajibkan para siswa merogoh kocek cukup dalam untuk meraih gelar Master of Science di sekolah tersebut. Pasalnya biaya yang perlu kamu keluarkan sebesar USD209.532 atau sekira Rp2,8 miliar.

Doctor of Medicine

Siapkan biaya sebesar USD230.536 atau sekira Rp3,09 miliar jika kamu berminat mengambil jenjang Doktoral (S-3) di bidang Doctor of Medicine di Universitas Columbia. Meskipun harganya selangit, namun program yang ditawarkan merupakan yang terbaik di dunia.