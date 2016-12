Akhir Tahun, Mahasiswa ITB Belajar Bioteknologi ke Thailand

JAKARTA - Momen akhir tahun biasanya dimanfaatkan mahasiswa untuk berlibur. Namun, 18 mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) ini justru memanfaatkan waktu akhir tahun untuk menjalani short course di Thailand.

Para peserta yang terdiri dari mahasiswa S-1 dan S-2 itu mendapatkan short course dari The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) dan National Science and Technology Development Agency (NSTDA). Selama menjalani program tersebut, mereka berkuliah hingga kunjungan industri.

Kegiatan short course ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan wawasan mengenai perkembangan ilmu hayati di Thailand yang iklimnya mirip dengan Indonesia. Dua hari pertama, mereka mengikuti kuliah singkat dengan sembilan materi.

Perkuliahan sendiri tak monoton lantaran divariasikan dengan kegiatan dari laboratorium terkait. Alhasil, seluruh peserta aktif bertanya dari setiap materi dan pengarahan tour lab, termasuk Dr Marselina Irasona Tan yang berperan sebagai dosen pendamping program tersebut.

"Meskipun singkat, banyak pengetahuan, wawasan budaya, dan inspirasi yang didapat, terutama untuk keilmuan yang saya pelajari. Singkatnya kuliah yang didapatkan, membuat saya ter-trigger untuk menggali lebih dalam lagi," sebut salah satu peserta, Cintya Nursyifa dikutip dari laman ITB, Jumat (30/12/2016).

Selain merasakan perkuliahan dalam ruang belajar di pusat penelitian, para mahasiswa juga mendapat pengalaman melihat langsung bagaimana ilmu hayati diterapkan. Beberapa instansi yang dikunjungi, yakni Biopharmaceutical Research and Development Laboratory (Bangkok), Center of Scientific Equipment for Advanced Research (Thammasat University), Rice Gene Discovery and Utilization Laboratory (Nakhon Prathom Province), dan perusahaan enzim Asia Star Animal Health Company Limited. (ira)