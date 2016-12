Daftar Negara Terbaik untuk Lakukan Short Course (Part I)

JAKARTA - Mobilitas akademis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran mahasiswa di kampus. Tak heran, banyak mahasiswa mencari kesempatan short course ke luar negeri demi mendapat pengalaman di tingkat internasional.

Berbagai kampus di dunia pun rajin membuka program short course atau exchange (pertukaran) bagi mahasiswa asing. Dilansir dari Top Universities, berikut ini negara-negara yang bisa dipilih.

Amerika Serikat (AS)

Kesempatan mengikuti pertukaran pelajar atau short course di AS sangat terbuka. Profesor di University of Pittsburgh (Pennsylvania) misalnya, selalu antusias ketika berbagi pengetahuan kepada mahasiswa internasional, terutama membahas soal kedokteran dan teknik.

Jerman

Jerman selalu menyambut mahasiswa asing yang ingin belajar di kampusnya. Salah satu universitas yang menawarkan program pertukaran, yakni Otto-von-Guericke University. Meski baru berdiri pada 1993, kampus ini sudah memiliki reputasi dan merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling progresif.

Lithuania

Beberapa kampus besar di sana, yakni Vilnius University, Vytautas Magnus University, dan Vilnius Gediminas Technical University menjadi rumah bagi mahasiswa internasional yang ingin menjalani short course. Kampus-kampus tersebut juga punya keunggulan masing-masing yang bisa menjadi pilihan bagi pelajar.

Slovakia

Kampus yang pas untuk program singkat di Slovakia, yakni Comenius University. Berdiri hampir 100 tahun, kampus ini menawarkan program yang efektif bagi mahasiswanya.

Slovenia

Salah satu kampus di Slovenia, yakni University of Ljubljana memiliki hampir 64 ribu mahasiswa. Kampus ini memiliki 22 departemen, tiga akademi seni, dan 3.500 profesor dan asisten. University of Ljubljana juga memiliki anggaran sekira 300 juta euro untuk mempertahankan kualitas pendidikannya.