Daftar Negara Terbaik untuk Lakukan Short Course (Part II)

JAKARTA - Program singkat ke luar negeri, seperti pertukaran pelajar atau short course semakin diminati oleh mahasiswa. Sebab, hal ini bisa menjadi mobilitas akademis sehingga mereka bisa mengambil berbagai pengalaman yang bermanfaat untuk masa depannya.

Berbagai kampus di dunia pun rajin membuka program short course atau exchange (pertukaran) bagi mahasiswa asing. Dilansir dari Top Universities, berikut ini negara-negara yang bisa dipilih.

Spanyol

Cordoba University menjadi salah satu kampus terbaik yang menerima program singkat mahasiswa internasional, seperti penelitian atau short course. Lingkungan kampusnya juga sangat mendukung dan membuat mahasiswa asing nyaman belajar di sana.

Polandia

Cracow University of Economics, the University of Wroclaw, University of Warsaw, Silesian University of Technology, dan Cracow University of Technology menjadi kampus yang bisa dipilih bagi mahasiswa internasional untuk melakukan short course. Polandia sendiri menjadi salah satu negara yang diunggulkan dalam hal pendidikan di Eropa. Belajar di Polandia, mahasiswa dijamin akan memperoleh pengalaman studi yang menyenangkan.

Republik Ceko

Ceko memiliki standar pendidikan yang tinggi. Salah satu bidang yang patut dipelajari di sini, yakni ilmu sosial. Salah satu kampus yang bisa dicoba, yakni University of Ostrava.

Rumania

Kampus di Rumania menggunakan berbagai bahasa, seperti Bahasa Rumania, Hungaria, Jerman, Inggris, dan Perancis. Babeș-Bolyai University misalnya, dianggap sebagai kampus bergensi di Rumania. Memiliki 41 ribu mahasiswa, kampus ini telah bermitra dengan 210 universitas di 50 negara.