Panda Jantan Tertua di Dunia Mati

CHENGDU – Panda jantan yang diklaim tertua di dunia dilaporkan mati. Mamalia yang sudah memiliki 130 keturunan itu mati di usia 31 tahun.

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) memasukkan spesies panda sebagai hewan yang terancam punah. Salah satu penyebabnya, karena panda terkenal memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Namun Pan Pan disebut sebagai panda jantan yang aktif dan sudah menghasilkan banyak penerus.

Sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (31/12/2016) ketika mengumumkan kematian Pan Pan, Pusat Penelitian dan Konservasi Panda Raksasa China mengatakan kematian itu merupakan berita yang sangat memilukan. Pusat Penelitian dan Konservasi Panda Raksasa China yang menyebut Pan Pan sebagai “ayah pahlawan” menegaskan, selama ini panda itu menderita penyakit kanker.

“Dalam tiga hari terakhir, kondisi Pan Pan menurun secara drastis, ia kerap kehilangan kesadaran serta kemampuan untuk bergerak dan makan,” ujar pihak Pusat Penelitian dan Konservasi Panda Raksasa China melalui akun Facebook-nya.

Pan Pan yang dalam bahasa China berarti “harapan” itu lahir di alam liar Sichuan pada 1985. Namun setelah berusia beberapa bulan, Pan Pan dibesarkan di penangkaran. Staf di fasilitas penangkaran di Kota Sichuan, Tan Chengbin menuturkan, walaupun baru berusia 31 tahun, usia Pan Pan setara dengan manusia berusia 100 tahun.