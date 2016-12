Trump Puji Putin yang Menolak Balas Pengusiran Diplomat AS

NEW YORK – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memuji sikap Presiden Vladimir Putin dalam menanggapi pengusiran 35 diplomat Rusia. Grey Cardinal menolak membalas aksi permusuhan yang dilancarkan Presiden Barack Obama di akhir masa jabatannya.

Ia lebih memilih untuk menunggu pemerintahan AS yang baru di bawah Partai Republik. Trump diketahui akan resmi menjadi penguasa Gedung Putih tiga pekan lagi.

“Langkah bagus untuk mengundur oleh Vladimir Putin. Saya selalu tahu kalau dia pria yang sangat cerdas!,” sanjung juragan real estate New York tersebut dalam akun Twitternya, seperti disunting dari The Guardian, Sabtu (31/12/2016).

Senada dengan Trump, media massa di Negeri Beruang Merah juga mengagung-agungkan keputusan Putin sebagai langkah yang bijak. Dia tidak termakan umpan kampanye anti-Rusia yang dilakukan pemerintahan Obama dan lebih memilih memandang ke depan.

