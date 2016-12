Usir 35 Diplomat Rusia, Obama Dijuluki Sinterklas Jahat

MOSKOW – Di saat keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin disanjung-sanjung sebagai langkah yang bijak, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menerima banyak kecaman, terutama dari jajaran pemerintah dan media di Rusia.

Anggota majelis parlemen sekaligus anggota komite hubungan luar negeri di Rusia, Sergei Zheleznyak, menjuluki Obama sebagai ‘Sinterklas jahat’. Ia menyamakan presiden berdarah Kenya itu dengan Sinterklas jahat karena keputusannya telah merusak liburan akhir tahun banyak orang.

Caci maki juga datang dari politikus elite Moskow lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pemerintahan AS saat ini adalah kumpulan pecundang.

“Orang yang menghabiskan waktunya selama delapan tahun terakhir di Gedung Putih bukan sebuah pemerintahan. Mereka hanya sekelompok pecundang kebijakan luar negeri, korban sakit hati, dan picik. Obama telah membuktikannya,” ungkap dia, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (31/12/2016).

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016