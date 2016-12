MALAM TAHUN BARU: Keamanan New York Diperketat

NEW YORK – Maraknya ancaman teror di berbagai belahan dunia memicu keamanan Kota New York, Amerika Serikat (AS) semakin diperketat. Dilaporkan, Times Square adalah lokasi yang paling ditingkatkan keamanannya di New York.

Setidaknya akan ada jutaan orang yang berkumpul di Times Square untuk merayakan pergantian tahun di New York. Sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (1/1/2017) demi memastikan keamanan di Times Square, polisi akan menurunkan 7.000 anggotanya di sana serta mengelilingi warga sipil dengan truk pasir yang membentuk lingkaran.

Truk pasir ini digunakan untuk menjadi pertahanan awal jika mendadak terjadi serangan truk seperti yang terjadi di Eropa. Kepolisian New York menyatakan, mereka menjadikan serangan di Berlin dan Nice sebagai sebuah pelajaran.

Mirror mewartakan, banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke Times Square lebih awal agar mendapatkan posisi terdepan untuk menyaksikan pertunjukan musik yang juga akan diadakan di sana. Salah satu artis yang akan mengisi perayaan pergantian tahun di Times Square adalah Mariah Carey.

Selain menurunkan ribuan anggotanya untuk berpatroli, Kepolisian New York juga menurunkan satuan polisi bersenjata berat, penembak jitu, anjing pelacak, dan helikopter. Coast Guard AS dan polisi juga akan berpatroli menggunakan perahu di sekitar wilayah Manhattan.