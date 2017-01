Korut: Waktu Peluncuran Rudal Balistik Antarbenua Sudah Dekat

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengklaim uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua atau intercontinental ballistic missile (ICBM) akan segera dilakukan.

"Penelitian dan pengembangan peralatan secara aktif telah menunjukkan kemajuan. Dan persiapan uji coba ICMB sudah memasuki tahap akhir," ujar Pimpinan Korut, Kim Jong-un dalam pidato perayaan tahun baru, sebagaimana dikutip dari Asian Correspondent, Minggu (1/1/2017).

Sepanjang 2016 Korut telah melakukan uji coba rudal balistik dalam skala besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sementara itu, beberapa ahli dengan skeptis menyebut, jika Korut masih jauh dalam pencapaian pembuatan rudal balistik antarbenua.

Sebelumnya, Think Thank atau Sebuah laporan rahasia menyebutkan bahwa Korut tengah menyiapkan teknologi rudal balistik antarbenua yang mampu menghantam daratan Amerika Serikat (AS) pada 2020. Korut diperkirakan telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir setelah melewati uji coba nuklir yang keempat dan kelimanya.

Uji coba kelima nuklir dilakukan pada 9 September. Pengetesan tersebut diklaim memberi hasil memuaskan dan membuat Korut merasa siap melakukan invasi setiap saat.

Dari delapan uji coba nuklir dan rudal Korut, enam di antaranya mengalami kegagalan. Baru pada percobaan keenam, rudal milik Korut mampu mencapai radius 1.000 kilometer (km). (rav)