Tingkatkan Kualitas Tri Dharma, Kelompok Dosen Dirikan Forek

CIREBON - Association Of Lectures for Financial and Economic Development (ALFED) yang merupakan organisasi dosen dan praktisi bekerjasama meluncurkan Program Forum Ekonomi Keluarga (Forek) di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Cirebon.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma perguruan tinggi sehingga dapat berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor keuangan dan ekonomi.

Ketua Umum ALFED, Bambang Setiono, menuturkan inisiatif dosen-dosen di Cirebon untuk membentuk Pengda ALFED Cirebon dan meluncurkan program Forek dengan dukungan pemerintah daerah. Kehadiran ALFED harus memberikan manfaat bagi masyarakat, industri, dan pemerintah daerah serta dunia akademisi pada khususnya. Dosen memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Tri Dharma perguruan tinggi yang efektif.

Bambang menjelaskan program Forek mempunyai lima tujuan, di antaranya mendorong implementasi program nasional untuk meningkatkan inklusi keuangan, mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan program nasional, membangun transparansi dan akuntabilitas industri keuangan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku terkait kewajiban literasi dan inklusi keuangan, membangun transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku terkait dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan, dan membangun forum yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang dapat memberdayakan masyarakat.

“Dosen dan stakeholder yang ada di masyarakat memegang peranan penting sebagai agent of change dalam merubah budaya di masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga terdapat sinergi dan dukungan terhadap program-program pemerintah pusat hususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Minggu (1/1/2017).

Menurutnya, Forek di masing-masing kecamatan akan memiliki anggota yang terdiri dari wakil pemerintahan kecamatan, wakil lembaga keuangan di wilayah kecamatan, wakil industri di wilayah kecamatan dan wakil target keluarga di wilayah kecamatan. Target Forek adalah keluarga miskin (tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), keluarga dengan usaha mikro, keluarga dengan usaha retail, keluarga TKI, dan keluarga yang mendapatkan kesempatan magang di luar negeri.

Para anggota Forek ini didampingi oleh fasilitator dari perguruan tinggi di wilayah Cirebon anggota ALFED.

Masih dikatakannya, Forek mempunyai tiga kegiatan utama yaitu, penilaian tingkat kesehatan ekonomi keluarga yang difokuskan kepada tingkat produktivitas, konsumsi, dan investasi keluarga. Kesehatan ekonomi keluarga akan semakin sehat jika tingkat produktivitas keluarga semakin lebih besar dari tingkat konsumsi keluarga dan kelebihan produktivitas diinvestasikan secara efisien.

"Pelatihan pengelolaan ekonomi keluarga. Berdasarkan penilaian kesehatan ekonomi keluarga, keluarga di Kecamatan Forek akan menentukan materi dan bentuk pelatihan yang mereka perlukan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi keluarga. Dan pemberian bantuan sesuai kebutuhan keluarga untuk meningkatkan kesehatan perekonomiannya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan akan memberikan bantuan sesuai dengan rekomendasi anggota Forek," paparnya.