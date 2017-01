AS Bantah Miliki Informasi Soal Serangan Kelab Malam Istanbul

ANKARA – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) membantah klaim media yang menyebutkan bahwa mereka memiliki telah memiliki informasi intelijen mengenai penembakan kelab malam Reina di Istanbul sebelum insiden terjadi. Setidaknya 39 orang, termasuk di antaranya seorang polisi tewas dalam serangan tersebut.

“Berlawanan dengan isu yang beredar di media sosial, Pemerintah AS tidak memiliki informasi mengenai ancaman terhadap sebuah lokasi pertunjukan yang spesifik, termasuk Kelab Reina dan Pemerintah AS tidak memperingatkan warga AS untuk menjauhi lokasi atau lingkungan tertentu,” demikian pernyataan dari kedutaan sebagaimana dilansir dari Anadolu, Senin (2/1/2017).

Pernyataan ini muncul setelah pemilik Kelab Reina, Mehmet Kocarslan mengatakan AS memiliki informasi mengenai serangan. Namun, dia kemudian mengklarifikasi komentarnya dan mengatakan AS telah memperingatkan warganya akan kemungkinan adanya serangan.

Dua orang pria bersenjata memasuki kelab malam Reina, Istanbul dan melepaskan tembakan membabi buta pada 1 Januari 2017 dini hari waktu setempat. Kedua pelaku penyerangan dilaporkan mengenakan kostum Sinterklas. Akibatnya, sedikitnya 39 orang tewas dan 69 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan ini.

Kedutaan AS di Ankara mengeluarkan peringatan ancaman umum bagi warga AS di Turki dan Eropa pada 22 Desember 2016. Peringatan tersebut dikeluarkan setiap kali ada indikasi ancaman yang menargetkan warga AS.