Ini Negara Favorit Penduduk Dunia

SALAH satu sumber pendapatan negara adalah dari kunjungan orang asing, baik melalui pariwisata maupun keperluan lain seperti studi. Tak heran, banyak negara putar otak agar negaranya menjadi tujuan favorit penduduk dunia.

Sebagaimana dilansir dari Most Today, Selasa (3/1/2017) berikut sepuluh negara favorit penduduk dunia dan paling banyak dikunjungi:

1. Prancis

Sekira 83 juta wisatawan mengunjungi Prancis pada 2012. Sebagian besar dari mereka menghabiskan setidaknya beberapa hari di Paris. Menara Eiffel menjadi ikon Prancis yang paling terkenal dan membuat negara tersebut identik dengan kesan romantis.

2. Amerika Serikat

Di bawah Prancis ada negara adidaya Amerika Serikat (AS). AS dilaporkan dikunjungi sekira 67 juta wisatawan. Dan ikon wisata paling menarik dari AS tentu saja adalah kota gemerlap Manhattan, New York.

3. China

Posisi ketiga ditempati oleh negara asal Asia, yaitu China. Diperkirakan sekira 57,7 juta wisatawan pergi melancong ke China. Ikon terkenal di China tak lain adalah Tembok Besar China yang megah. Namun, rekor kunjungan wisawatan terbanyak dipecahkan oleh Kota Shanghai dan Beijing.

4. Spanyol

Posisi keempat ditempati negara asal Eropa yaitu Spanyol. Nyaris sama dengan China, sekira 57,7 juta wisatawan berkunjung ke Spanyol dalam setahun, dengan Barcelona sebagai pusat kunjungan.

La Sagrada Familia di Barcelona Spanyol. (Foto: Most Today)