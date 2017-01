Jadi Saksi Kasus Ahok, Habib Novel: Saya Bawa Data Lengkap

JAKARTA – Sekjen DPD FPI Jakarta, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, mengatakan telah membawa sejumlah bukti yang nantinya dipaparkan kepada majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Oh, saya bawa data lengkap. Data dari rekam jejak Ahok. Yang saya kan menjabat FPI dari tahun 2012 ketika sebelum Ahok jadi wakil gubernur kampanyenya saja sudah bermasalah," kata Habib Novel jelang persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017).

Ia menerangkan, selama menjadi orang nomor 1 di Ibu Kota, Ahok telah banyak melakukan penistaan agama, terutama terkait ayat suci Alquran yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.

"Permasalahannya karena selalu menyerang agama Islam. Ahok mengatakan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Ayat suci no, konstitusi yes," terang Habib Novel.

Sebanyak enam saksi rencananya dibawa JPU ke persidangan yang akan berlangsung empat kali ini. Keenamnya adalah Habib Novel, Gus Joy Setiawan, Muh Burhanuddin, Muchsin alias Habib Muchsin, Syamsu Hilal, dan Nandi Naksabandi. Mereka merupakan pihak yang melaporkan Ahok mengenai dugaan penistaan agama terkait Surah Al Maidah Ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

"Ada Habib Muchsin Alatas. Imam darat DKI karena saya pelapor tokoh agama umat Islam. Jadi tokoh FPI yang lapor Habib Muchsin atas nama agama," terang Habib Novel.

Ia berharap sejumlah bukti yang nantinya dibeberkan di pengadilan dapat membuka hati nurani majelis hakim untuk segera menahan calon petahana di Pilgub DKI Jakarta 2017 tersebut. "Harapan kita bisa memberikan sanksi yang sebaiknya dan sekuatnya dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Novel.