Habib Novel: Ahok Tak Pernah Kapok Menistakan Agama!

JAKARTA – Sekjen DPD FPI Jakarta, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, telah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan penistaan agama yang ‎menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya, kata Habib Novel, dirinya membongkar seluruh unsur kesengajaan yang dilakukan Ahok saat melakukan penistaan agama Islam melalui pernyataannya yang mengutip Surah Al Maidah Ayat 51.

"Jadi Ahok ini terbongkar bahwa unsur ketidaksenangannya bahwa dia sebutkan itu alasan itu sudah terbantahkan. Bahwa di e-book itu halaman 40 dari paragraf kesatu sampai ‎keempat dan saya tantang tadi Ahok itu berani. Saya jabarkan apa jabatan Ahok dari tahun 2012 ketika mulai menjadi calon wakil gubernur itu sudah menyerang Islam," kata Habib Novel di lokasi sidang, Selasa (3/1/2017).

Ia menegaskan, mantan Bupati Belitung Timur tersebut telah menistakan agama Islam dengan mengatakan bahwa konstitusi di atas dari ayat suci Alquran.‎ Kemudian, lanjut dia, perbuatan penistaan agama Islam telah dilakukan Ahok lebih dari satu kali.

"Contohnya bahwa 'Ayat suci no, ayat-ayat konstitusi yes atau ayat-ayat konstitusi di atas ayat suci'. Nah, itu saya sampaikan yang perlu sebagai masukan hakim dan jaksa. Itu juga mempertanyakan dan menarik buat hakim dan jaksa, ternyata Ahok ini bukan baru sekali (menistakan agama)," lanjut Habib Novel.

"Adapun yang pengacara pertanyakan: ‘Mengapa tidak dinasihati?’. Saya bilang: 'Enggak perlu dinasihati kalau Ahok itu mengucapkan sekali maka perlu saya nasihati, tapi Ahok ini sudah berkali-kali’," tambahnya.

Habib Novel mengungkapkan, sebelum pernyataan Ahok mengutip Surah Al Maidah Ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan ‎Seribu, petahana di Pilgub DKI Jakarta 2017 tersebut juga diduga melecehkan agama Islam saat memberikan sambutannya di Kantor DPP Partai Nasdem pada 21 September 2016.

"Per tanggal 27 di Pramuka sebelumnya juga di Partai Nasdem 21 September, sebelumnya juga 30 Maret juga diserang kembali. Saya katakan bahwa kita ini bisa tabayun tapi bukan untuk kejadian yang Ahok itu mengulanginya lagi," jelas Habib Novel.

Ia menambahkan, pernyataan Ahok yang berulang kali membawa-bawa ayat suci Alquran tersebut dilakukan lantaran dirinya tidak pernah jera untuk menistakan agama Islam. Karena itu, jelas Habib Novel, Ahok harus ditahan lantaran telah mengulangi perbuatannya.

"Ditanya tentang hati, saya jawab hati dan pikiran manusia itu enggak bisa dijawab, hanya Allah yang mahatahu. Tapi saya melihat dengan zahir bahwa Ahok ini tidak pernah kapok, dan sebagai intinya saya menyampaikan kepada hakim tentang surat penahanan karena Ahok sudah mengulangi perbuatannya lagi," tandasnya.