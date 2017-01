Pamor Mobil Listrik Rupanya Tak Seharum Namanya

NEW YORK - Teknologi mobil bertenaga listrik belakangan ini menjadi harum namanya dan banyak dikenal sebagai kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan yang juga banyak diminati konsumennya. Sayangnya, hal tersebut tidak sesuai kenyataannya.

Salah satunya di Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai basis terbesar dari pasar Tesla Motors, produsen mobil listrik terbesar saat ini. Diketahui, banyak masyarakat AS yang tidak mengetahui mobil listrik baik secara kinerja ataupun mengemudikan langsung.

Dari data lembaga surveI Altman Vilandrie & Co, seperti dikutip dari Autoevolution, Rabu (4/1/2017), sebanyak 60% masyarakat AS tidak mengetahui tentang mobil listrik. Bahkan, data survei menyebutkan 80% masyarakat AS juga tidak pernah mencoba langsung mobil listrik.

Dalam survei tersebut disebutkan bahwa pasar automotif sendiri tidak banyak menawarkan pilihan mobil listrik, kalaupun ada, harga yang ditawarkan cukup mahal.

Para tenaga penjual mobil pun saat ini lebih memilih menawarkan mobil konvensional dibanding mobil listrik. Sebab, sulitnya menjual mobil listrik dengan harga mahal dan tidak ada keuntungan yang menjadi daya tarik untuk konsumen membeli mobil listrik yang ada.

Dua produsen, Chevrolet dan Tesla Motors, yang kabarnya akan meluncurkan mobil listrik murah Bolt dan Model 3, hingga kini masih jauh dari harapan.

Survei dilakukan dengan 2.500 reponden di beberapa kota di Amerika Serikat, sekira 3% masyarakat AS yang mengaku sudah memiliki mobil listrik.