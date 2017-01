Bosan Bikin Mobil Mewah, Bentley Lirik Sedan Kencang

CREWE - Hanya hitungan hari, produsen mobil mewah Bentley akan meluncurkan sportcar terbarunya. Rencana tersebut diketahui dari video penggoda berdurasi 17 detik yang memperlihatkan beberapa bagian mobil kencang yang akan diluncurkannya.

Dalam video seperti dilansir dari Carscoops, Bentley mengklaim The Most Extreme Bentley Ever menunjukkan model terbaru yang akan diluncurkan akan lebih gahar dari sedan bertenaga kuat Bentley GT3 R versi balap yang pernah dipasarkannya.

Bentley juga berencana meluncurkan produk bertenaga gahar terbarunya itu pada 6 Januari 2017. Teaser juga memperlihatkan ventilasi karbon, kaliper rem, dan sayap belakang serat karbon.

Sayangnya, Bentley tidak banyak mengungkap informasi produk terbarunya. Besar kemungkinan, sektor pacu yang digunakan memiliki tenaga lebih besar dari mesin GT3-R berkapasitas 4,0 liter yang mampu menyemburkan daya hingga 572 tenaga kuda. Digadang, produk terbaru akan memiliki tenaga lebih dari 600 hp.

Sebagai catatan, Bentley sudah menelurkan dua produk mobil bertenaga kencangnya. Diperkirakan, langkah ini menjadi strategi baru Bentley yang bosan mengembangkan sedan mewahnya.