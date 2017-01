Terkait 'Fitsa Hats' Habib Novel Ini Tanggapan Polri

JAKARTA - Sekjen DPW Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Chaidir Hasan mengatakan, penulisan Pizza Hut menjadi 'Fitsa Hats' dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah kesalahan ketik oleh pihak kepolisian.

Hal ini terungkap kala Ahok menggelar jumpa pers usai sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Selasa 3 Januari 2016 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan saksi ketika di BAP sudah menyetujui hal tersebut.

"Ini substansi pengadilan. Kami ingin menyatakan bahwa dalam satu proses pemberkasan, memberikan berita acara melakukan kroscek kepada yang bersangkutan. Jadi ditunjukkan kembali kepada yang bersangkutan, dan apabila yang bersangkutan menyetujui, dan menandatangani BAP tersebut maka kami menyatakan BAP tersebut sudah sah," kata Martin di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2017).

‬

Polri sendiri, lanjut Martin tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang mengomentari substansi yang ada di persidangan. Pasalnya kasus itu sudah menjadi wilayah majelis hakim.

"Para hakim yang akan menggali BAP. Itu adalah hal yang biasa.‬ ‪Polri dalam hal ini tidak mengomentari masalah hal itu. Yang akan kami jelaskan, kami menunggu bagi mereka yang merasa dirugikan," katanya.

‬Sementara itu, dalam kaitannya dengan 'Fitsa Hats' Martin menyatakan informasi tersebut berasal dari pemberkasan. Apa yang ditulis oleh polisi adalah apa yang disampaikan oleh saksi.

"‪Apa yang sudah dilakukan, ini di print out dan dikembalikan kepada yang diperiksa atas mekanisme yang dilakukan harus dibaca, apabila ada kalimatnya yang tidak tepat bisa dikoreksi saat itu juga. Bisa dua tiga kali di print out, lalu ditanda tangan artinya dia mengerti dengan apa yang ditulis dan dinyatakan," tukasnya.

Atas pernyataan Ahok usai sidang keempat tersebut, Novel pun berencana melaporkan bali Ahok terkait pernyataanya yang menyebut Novel malu pernah bekerja di gerai Pizza Hut karena dipimpin oleh orang non-Islam. Menurut Novel hal tersebut adalah fitnah.